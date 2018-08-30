Дикий случай в Тараклии: несовершеннолетняя была изнасилована семейным врачом

Инцидент произошел неделю назад прямо в доме у несовершеннолетней, происходящее заметил ее старший брат, который сразу вызвал полицию.

Пресс-секретарь инспектората полиции Тараклии Кристина Чобану подтвердила факт изнасилования. Она рассказала также, что подозреваемый является и другом семьи, пишет publika.md.

Несовершеннолетняя была подвергнута медосмотру, который выявил следы сексуального насилия. Подозреваемый признался в совершении преступления.

Полицией Тараклии возбуждено уголовное дело. По словам пресс-секретаря учреждения, приговор в отношении мужчины будет вынесен в течение месяца.