Диеты не работают? Почему трудно похудеть после 50

Говорят, с годами, сколько ни занимайся спортом и ни сиди на диетах, а всё равно стройными, как в молодости, уже не стать. А ещё говорят, что резко худеть после 50 опасно. Так что же, о фигуре в этом возрасте пора забыть?
Наш эксперт – врач-диетолог Наталья Герасимова.
Сначала разберёмся, почему с годами растёт вес. Люди замечают, что, хотя и питаются, как раньше, лишние килограммы к ним так и липнут – словно из воздуха. Никакой мистики тут нет. Просто с возрастом накапливаются проблемы, которые мешают похудеть. Среди них:
Хронические заболевания
Увы, они есть почти у всех пожилых людей, и у многих – не по одному. И каждое из них усугубляет проблему лишнего веса. Поскольку стратегия борьбы с ожирением при каждом заболевании разная, худеть после 50 необходимо под руководством не только диетолога, но и целого врачебного консилиума – терапевта, кардиолога, эндокринолога, ревматолога.
Чтобы сбрасывать вес эффективно, необходимо контролировать хронические заболевания и под руководством врачей добиться их стабильного состояния (ремиссии).
Гормональная пауза
Речь не только о женской менопаузе (климаксе), но и о похожем состоянии у мужчин (андропаузе). Ведь с годами снижается функция гормонпродуцирующих половых органов (яичек у мужчин и яичников у женщин). Из-за этого у сильного пола падает уровень тестостерона, а у слабого – прогестерона. Но природа предусмотрела компенсационный механизм: когда половая функция угасает, гормоны начинают вырабатываться в жировой ткани. Причём чем меньше работают половые железы, тем активнее растёт жир.
А раз так, женщинам надо регулярно посещать гинеколога-эндокринолога, мужчинам – андролога-уролога. Стоит также сдать анализы на гормоны и обсудить с врачом возможность заместительной гормональной терапии. Ведь дефицит гормонов создаёт не только угрозу ожирения, но и приводит к развитию метаболического синдрома (сахарного диабета, подагры, гипертонии, атеросклероза).
Рост уровня кортизола
С годами это происходит компенсаторно – как ответ на снижение выработки половых гормонов. Кортизол – один из так называемых гормонов тревоги и стресса, который вырабатывается в надпочечниках – вообще-то не так уж и плох, пока его содержание в пределах нормы. Ведь именно он помогает быть в тонусе, быстрее просыпаться, лучше адаптироваться к окружающей среде. Но, когда его слишком много, он блокирует выделение половых гормонов и приводит к повышению частоты сердечных сокращений, росту артериального давления, ожирению.
Мы не можем сделать так, чтобы уровень кортизола с годами не повышался, но можем по крайней мере не усиливать его рост. А для этого надо:
- Контролировать свои психические реакции. Помогут аутотренинг, медитация, работа с психологом, приём успокоительных под контролем невролога.
- Высыпаться. Сон меньше 7–8 часов повышает уровень гормонов стресса.
- Учиться смотреть на мир позитивнее, не пускать внутрь себя негатив.Лучше не смотреть плохих новостей и «жёлтых» телепередач, сторониться агрессивных и просто неприятных людей, стараться жить в ладу с собой и своими желаниями.
Низкая физическая нагрузка
С возрастом мы постепенно теряем мышечную массу. А так как мышцы являются самым мощным потребителем энергии, образуется избыток калорий. Он и поступает в жиры. Но саркопения опасна не только ожирением. Атрофия мышц первым выводит из строя опорно-двигательный аппарат, а затем и остальные органы и системы.
Поэтому возраст – не повод забыть о физкультуре, напротив, нужно стараться больше двигаться, ведь мышцы – ткань, которую можно восстановить. Неважно, что это будет – скандинавская ходьба, плавание, йога, велосипед, танцы. Главное – никогда не останавливаться.
Уныние и апатия
Когда речь заходит о борьбе с лишним весом, обычно говорят только об ограничении в еде и тренировках. И очень мало уделяют внимания психологическому фактору. А ведь он может быть основным. После 50 лет действительно немного поводов для радости: появляются болезни, снижается энергия, усиливается конкуренция с молодыми сотрудниками на работе, отделяются выросшие дети, уходят в мир иной пожилые родители и родственники, а затем и друзья. И часто люди набирают лишний вес, просто заедая свою тоску, одиночество, страх, ощущение ненужности. Ведь еда – это самый простой и доступный из источников удовольствия, а для многих и вовсе единственный.
Чтобы избавиться от тоски, нужно стараться в любом возрасте находить мотивацию жить дальше. Психологи советуют мысленно отмерить себе не 70–80 лет жизни, а 120. Не факт, что эта уловка поможет прожить дольше, но качественнее – точно.
Пожилым людям очень важно не ограничивать свою жизнь четырьмя стенами, быть в коллективе. Если работа уже в прошлом, надо посещать клубы по интересам, кружки, секции. Больше общаться не только с ровесниками, но и с молодёжью. Стараться получать удовольствие от каждого нового дня. А если не получается – обращаться к психологам (кстати, эти специалисты есть и в бесплатном доступе).
Неправильное питание
Опасность представляет не только высококалорийное питание, но и строгие диеты. Поскольку с годами половые гормоны вырабатываются только в жировой ткани, некоторый запасец жирка после 50 лет нам просто жизненно необходим, и добиваться юношеской стройности на шестом десятке ни к чему. Однако, конечно, это не значит, что надо заплывать жиром. Ведь лишний вес – не только эстетическая проблема.