Диалог властей и предпринимателей станет более активным

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Премьер Ион Кику созвал сегодня заседание, посвященное развитию сектора малых и средних предприятий. В мероприятии приняли участие советники премьер-министра, директор ODIMM Юлия Костин, государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин и бизнес-тренер Александру Бордя.

Участники заседания отметили необходимость выявления решений, которые упростят процессы создания, управления и закрытия бизнеса. Со своей стороны премьер-министр Ион Кику подтвердил необходимость обновления законодательной базы и активизации диалога между властями и предпринимателями.

– Мы должны объединить усилия и предпринять комплексные действия – принудительные меры к тем, кто ведет незаконную деятельность, и поощрение тех, кто хочет работать на основании закона, – сказал он.