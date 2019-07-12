Диалог в расширенном формате: президент, спикер, премьер, члены кабмина и фракция ПСРМ обсудили совместную деятельность (ФОТО)

Диалог в расширенном формате: президент, спикер, премьер, члены кабмина и фракция ПСРМ обсудили совместную деятельность (ФОТО)

Сегодня в конце дня прошло совместное заседание с участием президента, председателя парламента, премьер-министра, членов правительства и фракции ПСРМ в Парламенте Республики Молдова. Был проведен обзор основных шагов, сделанных за прошедший с момента смены власти период. Об этом глава государства Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети. 

– За это время усилия правительства были сосредоточены на решении сложных проблем, унаследованных от предыдущей власти. Кроме того, на заседании обсуждались приоритетные задачи исполнительной власти и правящей коалиции на ближайшие недели. Среди самых важных вопросов, затронутых на заседании, значились следующие: необходимость внесения поправок в бюджет; действия социального характера, направленные на повышение уровня социальной защиты; положение в экономике, энергетическом секторе и других важных сферах, – отметил он. 

По словам главы государства, встречи в таком формате будут проводиться регулярно для обеспечения эффективного взаимодействия Правительства и парламентского большинства.

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