Диалог с бизнесменами, поддержка молодежи, справедливые проверки: решения Иона Чебана для бизнес-среды Кишинева (ВИДЕО)

Город может развиваться только при условии развития и бизнес-среды, именно поэтому данная область занимает особое место в предвыборной программе кандидата от Партии социалистов в генпримары Кишинева Иона Чебана.

Об этом заявил он сам сегодня, 15 мая, в ходе тематической пресс-конференции, на которой рассказал о своих первых шагах в качестве генпримара в направлении развития бизнес-среды в столице. Чебан отметил, что над реализацией этих мер он и его команда будут работать рука об руку с представителями бизнеса.

– С этой целью будет создан экономический совет при генпримаре, на который будут приглашены известные представители бизнеса и экономические эксперты. В его рамках мы представим наше видение по улучшению условий для бизнеса, а также возможности для разработки бизнес-среды, которые мы определили. Эксперты и представители бизнеса выскажут свои мнения и предложения по этому документу, и вместе мы составим «дорожную карту», по которой будем идти последовательно и прозрачно, периодически публично представляя тематические отчеты, – рассказал будущий генпримар столицы.

Решения для крупного бизнеса

Команда генпримара Иона Чебана будет способствовать открытию новой подзоны ЗСП «Expo-Business-Chisinau», созданию новых индустриальных парков, помогая восстанавливать инфраструктуру, промышленные районы, обучая рабочих.

Будет создан механизм для реализации инвестиционных соглашений между примэрией и стратегическими инвесторами, и обеспечена административная поддержка экономических проектов – решение проблем, с которыми сталкиваются инвесторы, споров, а также помощь в получении необходимой документации и консультаций.

– Мы также обязались разработать и представить общественности к февралю 2019 года «Инвестиционную карту Кишинева», в которой будет представлен полный список общественно-частных и муниципально-частных партнерств для всего муниципия, в том числе для пригородов. И еще одно наше обязательство, о котором я упоминал ранее, – это создание «Агентства по развитию Кишинева», – отметил Чебан.

Бизнес для молодежи

Планируется запуск муниципальной программы для желающих начать бизнес, особенно для молодежи. Эта программа будет включать определение и предоставление молодым предпринимателям муниципальных помещений, предоставление финподдержки из муниципального фонда, создание (при поддержке партнеров по развитию фонда) субсидирования кредитов, которые начинающие предприниматели будут брать в банках.

Улучшение условий ведения бизнеса на рынках

С этой целью будет запущена комплексная муниципальная программа. Те, кто работает на рынках, должны иметь достойные условия труда – гигиена, личный комфорт, обустроенная в соответствии со стандартами качества территория.

Проведение всестороннего исследования

В его результате будут выработаны конкретные предложения, чтобы документы и разрешения, необходимые для ведения бизнеса, получались как можно более открыто и быстро.

Пересмотр условий контроля над экономическими агентами

Цель этого – уменьшение давления, которое на них оказывается, и параллельное снижение возможности злоупотреблений, которые в конечном итоге приводят к коррупционным актам.

Горячая линия для бизнесменов

С ее помощью представители бизнеса смогут сигнализировать обо всех отклонениях и внесудебных ситуациях, которые регламентируются муниципалитетом. Эти случаи будут в поле зрения примара столицы, и он будет незамедлительно вмешиваться в их решение.

– Все эти действия будут особенно полезны для малого и среднего бизнеса столицы. Мы также рассматриваем меры, которые принесут пользу всем предпринимателям, независимо от бизнес-сегмента, в котором они работают. Одной из них станет регулярная организация бизнес-форумов, которая позволит нашим предпринимателям находить новых партнеров, выявлять новые возможности для развития. Мы будем уделять особое внимание таким событиям, потому что мы убеждены, что поток инвестиций и технологий создаст условия для открытия новых рабочих мест, привлечет специалистов, улучшит наш имидж на региональном уровне, принесет нам много других преимуществ, – отметил Чебан.

Будущий генпримар выразил твердое убеждение, что для развития бизнес-среды в столице можно сделать гораздо больше, и пообещал, что все решения будут реализованы на практике, как только он получит мандат генерального примара Кишинева.

Досрочные выборы генерального примара муниципия Кишинев состоятся в ближайшее воскресенье, 20 мая.