Диагноз «рак» не даёт покоя парню, за которого переживает весь мир: ему срочно нужна наша помощь (ВИДЕО)

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Судьба оказалась несправедлива к Евгению Чебан, 26 летнему молодому человеку. В 2016 году ему поставили страшный диагноз – рак. Юноша прошел несколько курсов лечения, как в стране, так и за ее пределами.

В частной клинике Турции, в Стамбуле, пройдя множество химиотерапий и облучений, спустя 2 года, врачи сообщили о ремиссии. Но всего через несколько месяцев, сдав все необходимые анализы, оказалось, что болезнь вернулась. В октябре 2016 года, врачи сообщили Евгению, что к него рак лимфатических узлов. С тех пор, его жизнь кардинально изменилась, пишет AccentTv.

– Мне сказали, что у меня рак лимфоузлов. Он подтвердился и в Румынии, и в Германии, потом его подтвердили и в Турции. Сказали, что у меня вторая стадия и она излечима. Я обратился во многие телевизионные компании. Благодаря этому нам удалось собрать 89 500 долларов, – рассказал Женя.

В частной клинике Турции, в городе Стамбул, пройдя множество химиотерапий и облучений, спустя 2 года, врачи сообщили хорошую новость – рака больше нет. Но всего через несколько месяцев, сдав все необходимые анализы оказалось, что болезнь вернулась, так как лечение не было завершено. Для того, чтобы закрепить результат Женя должен был принимать поддерживающие препараты. Но из-за того, что стоимость этих препаратов очень большая, ему пришлось от них отказаться.

– Я не знал к кому еще обратиться. 96 000 долларов мне было нужно за годовой курс, – сказал юноша.

Сейчас Евгению необходимо снова полететь в Турцию для того, чтобы опять пройти обследование и курс лечения. Эта поездка ему обойдется в очень большую сумму, в 137 980 долларов.

– Я хочу поблагодарить всех, кто оказал мне помощь в сборе средств на лечение. И сейчас мне предстоит тоже пройти лечение. Оно тоже дорогостоящее. Я нуждаюсь в 137 980 долларах. И я надеюсь, что эта сумма соберется. У меня большие цели на жизнь и я надеюсь, что смогу их добиться, когда стану совершенно здоровым, – поделился Женя.

Вместе с вами мы можем дать Евгению шанс на здоровую и счастливую жизнь! К сожалению, его семья не может справиться самостоятельно и собрать нужную сумму. Каждый, кто хочет протянуть руку помощи этому молодому человеку, может пожертвовать любую сумму на сайте caritate.md. Деньги можно также перечислить на следующие банковские счета:

Счёт в рублях: 4276 3800 1766 9859 Счёт в леях: 4028 1100 4155 9359