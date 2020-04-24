Диабета не будет

0

Как не допустить развития болезни

Есть две новости. Одна, как водится, плохая: каждый пятый взрослый находится в зоне риска по сахарному диабету 2-го типа. Но есть и хорошая новость: это одно из немногих заболеваний, которое можно предотвратить. Правда, придётся немного постараться.

Наш эксперт – профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Марина Шестакова.

Число людей с сахарным диабетом 2-го типа сегодня растёт драматически быстро практически во всём цивилизованном мире. Плохая экология, нерациональное питание, гипо­динамия и стрессы – главные из внеш­них факторов риска (ведь есть ещё и внутренние, например связанные с наследственностью).

Пока всё можно исправить

Момент, когда начинает развиваться заболевание, зачастую упускается. Ведь на первых порах никаких симптомов нет. А когда уровень глюкозы натощак начинает зашкаливать, уже поздно что-то предпринимать. Именно поэтому так важно своевременно выявить это заболевание. А ещё лучше – предрасположенность к нему.

Но, по данным исследования ФОМ, 71% россиян даже ничего не слышали о предиабете – состоянии, которое предшествует развитию сахарного диабета 2-го типа. На этом этапе показатели сахара в крови лишь немного превышают норму, что успокаивает многих, а зря. Ведь, по статистике, около 11–15% людей ежегодно из стадии предиабета перешагивают в следующую стадию – диабет, которая уже является необратимой. А за 10 лет, если не предпринимать никаких действий и усилий, диагноз «сахарный диабет 2-го типа» ставится уже 100% таких людей. А ведь они могли бы остаться здоровыми! По мнению специалистов, до половины случаев диабета 2-го типа можно было бы предотвратить с помощью мер профилактики.

Как выявить предиабет?

Анализ крови на глюкозу натощак может показать только есть диабет или нет. Норма – меньше 6,1 ммоль/л. Если уровень глюкозы составляет 7,0 ммоль/л и более – значит болезнь уже точно имеется. Сегодня в рамках диспансеризации каждый человек старше 18 лет имеет право раз в год бесплатно пройти это исследование. Но определить наличие предиабета с помощью только такого анализа не всегда возможно.

Глюкозотолерантный тест считается самым точным методом выявления предиабета. Его минус в том, что делать его очень хлопотно, потому что кровь надо сдавать дважды: натощак, а потом через 2 часа после еды. Этот анализ проверяет скорость поступления глюкозы в ткани. Уровень сахара у здорового человека через 2 часа после еды нормализуется (становится не выше 7,8 ммоль/л). При предиабете он остаётся повышенным. При уровне от 7,8 до 11,0 ммоль/л говорят о нарушении толерантности к глюкозе (предиабет). Если цифры выше 11,0 ммоль/л – значит это уже диабет.

Анализ крови на гликированный гемо­глобин – самый простой способ выявить предиабет, ведь это исследование быстрое и специально готовиться к нему не надо – его можно сдавать и после еды. Поэтому лучше раз в год в профилактических целях сдавать именно его. Норма – до 6,0%. Предиабет 6,0–6,4%. Сахарный диабет – 6,5% и более. А если предиабет обнаружится, то у вас будет время предпринять срочные меры. Кстати, они несложны и будут полезны абсолютно всем.

Как предотвратить развитие диабета

Не курить и не злоупотреблять алкоголем.

Нормализовать вес (риск ожирения напрямую связан с риском диабета).

Ежедневно бывать на свежем воздухе.

Заниматься физической активностью (30 минут в день интенсивной нагрузки или час в день быстрой ходьбы).

Высыпаться (но не спать избыточно).

Контролировать артериальное давление.

Питаться правильно:

– есть преимущественно дома, а не в общепите;

– употреблять не менее 400 г в день овощей и фруктов, причём 2/3 из этого числа должны составлять несладкие фрукты и овощи;

– исключить мучное и жирное, соки и сладкую газировку;

– пить больше чистой воды;

– снизить до 5 г в день количество соли и не употреблять соленья, маринады и консервы.

Раз в год сдавать анализ крови на гликированный гемоглобин.

Елена Гладкова

В тему

Сахар под контролем

По информации ВОЗ, диабет входит в тройку заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и смерти людей. В настоящее время от этого заболевания страдают сотни миллионов человек. Наиболее распространённый вид, сахарный диабет II типа, возникает вследствие низкой физической активности и неправильного питания.

Врач-диетолог Елена Толоконникова рассказывает, какие продукты могут спровоцировать рост уровня сахара в крови и инсулиновую недостаточность.

Мучные изделия

Белый хлеб резко повышает уровень сахара в крови, а его чрезмерное употребление может привести к развитию диабета. Причина в том, что булку пекут из рафинированной муки. Такие продукты быстро перевариваются и приводят к скачку сахара. Таким же образом на организм влияют макароны и другие мучные изделия.

Белый рис

Употребление белого риса через день или 4–5 раз в неделю чревато возникновением диабета II типа. В этом продукте очень мало клетчатки, и большое количество глюкозы быстро попадает прямо в кровь человека. Чтобы предотвратить развитие заболевания, белый рис лучше периодически заменять на бурый или красный. При их употреблении уровень глюкозы не поднимется.

Молоко

Молочные продукты следует включать в свой рацион с осторожностью. «В молоке, сметане, ряженке, твороге довольно много насыщенных жиров, которые могут привести к инсулиновой недостаточности, – отмечает Толоконникова. – Я советую выбирать нежирные продукты, которые не влияют на уровень сахара в крови. В любом случае, больше одного стакана молока в день пить не нужно».

Переработанное мясо

Чтобы не страдать от диабета, лучше не увлекаться сосисками и колбасой. «Лучше даже вообще не есть мяса, чем питаться сосисками или колбасой, – уверена Толоконникова. – Организму человека необходимо мясо, но только натуральное!».

Сладости

Чрезмерное употребление в пищу сладостей приводит к набору лишнего веса, а этот фактор способствует появлению диабета. В пирожных и тортах содержится много вредных трансжиров, которые повышают уровень холестерина и сахара в крови. Конечно, очень сложно отказаться от вкусного десерта, – считает диетолог. – Но всего должно быть в меру! Лишний вес часто идёт рука об руку с диабетом».

Сюда же можно отнести и фаст-фуд. «Вредную» еду можно позволить себе не чаще одного-двух раз в месяц. Тогда быстрое питание не повредит ни фигуре, ни здоровью.

Прохладительные напитки

Большой вред организму наносят сахаросодержащие напитки. Это различные лимонады и алкоголь: вино, шампанское, коньяк. Например, если вы пьёте газировку каждый день, уровень сахара в крови постоянно будет на высоком уровне и у вас может развиться инсулиновая недостаточность. Регулярное употребление сахаросодержащих напитков увеличивает риск стать диабетиком на четверть.