Дезинсекционные работы в многоквартирных домах начнутся на этой неделе

Дезинсекционные работы в многоквартирных домах начнутся на этой неделе

На этой неделе в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда начнутся работы по дезинсекции. Об этом сообщили сегодня на оперативном совещании в примэрии.

Тендер на проведение работ в 2019 году состоялся в середине марта, а договор с экономическим агентом был подписан 1 апреля, передаёт ipn.md. В апреле уже была проведена дератизация в более чем 300 многоквартирных домах, относящихся к муниципальному фонду. Дератизация проводилась, в том числе, по запросу жильцов. С этой недели начинаются работы по дезинсекции.

Работникам Ассоциации зелёного хозяйства также предстоит провести дезинсекцию парков и зон отдыха от клещей и других насекомых.

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