Дежурившие на Радоницу у кладбищ в столице бригады врачей оказали медпомощь двенадцати пациентам

Дежурившие на Радоницу у кладбищ в столице бригады врачей оказали медпомощь двенадцати пациентам

Как сообщает Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи, пятеро из них были впоследствии доставлены в медицинские учреждения.

По данным ведомства, всего в Родительские дни, 5 и 6 мая, медпомощь на догоспитальном этапе получил 4 741 пациент, 1 690 из них были доставлены в санитарно-медицинские учреждения. Примечательно, что в Родительские дни увеличилось количество обращений, связанных с алкогольными отравлениями и травмами.

Кроме этого, за отчётный период произошло 13 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы, им понадобилась скорая помощь на догоспитальном этапе. Стоит отметить, что 5 и 6 мая у кладбища Святого Лазаря и на Центральном кладбище столицы дежурили 4 бригады скорой помощи.

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