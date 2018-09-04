Дежавю: Нэстасе открестился от своего сторонника, назвавшего русский язык “свинским”

Несмотря на то, что оскорбивший русскоязычных жителей Молдовы Тудор Дрецкарь является активным участником акций протеста платформы “Достоинство и правда” и регулярно фотографируется с ее лидерами, включая Андрея Нэстасе, последний публично открестился от Дрецкаря.

– Заявляю официально, что человек, который на камеру оскорбил русскоговорящих, не являлся и не будет никогда являться активистом платформы “Достоинство и правда”. За три года наших протестов на площади Великого национального собрания побывали сотни тысяч человек. Многие из них фотографировались со мной. Среди них были сторонники различных партий и даже различные провокаторы, – отметил Нэстасе.

Лидер платформы так старается реабилитироваться в глазах русскоязычных жителей Молдовы, что адресовал им послание на русском языке, который, как стало известно ранее, его сторонники и активисты считают “свинским”. Точно так же несколько месяцев назад Нэстасе публично открестился от другого своего активиста, заявившего, что всех, кто не разделяет позиции “Достоинства и правды”, надо убивать. Лидер ПДП промолчал и никак не отреагировал на слова мужчины, а после всеобщего порицания заявил, что впервые его видел и знать не знает, кто это.