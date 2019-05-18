Девушку из Страшен изнасиловал бывший возлюбленный: они 2 часа гуляли по лесу и распивали спиртные напитки

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Девочка-подросток заявила в полицию на своего бывшего возлюбленного после того, как он изнасиловал её в лесу, где они гуляли около двух часов и распивали алкогольные напитки.

Инцидент произошёл в селе Долна Страшенского района. По данным полиции Страшен, 18-летняя девушка рассказала правоохранителям, что вчера, когда она находилась в гостях у приятельницы в селе Миклеушень Страшенского района, ей позвонил бывший возлюбленный. Он предложил девушке встретиться, и она согласилась.

Молодые люди поехали на такси в село Долна этого же района и отправились на прогулку в лес. По словам девушки, они гуляли в лесу около двух часов, в течение которых пили пиво. После этого парень вступил с ней в интимную связь против её воли, пишет deschide.md.

– Девочке удалось сбежать от бывшего возлюбленного, после чего она отправилась в полицию и рассказала, что её изнасиловали. На данный момент предпринимаются все необходимые меры для установления местонахождения подозреваемого, – рассказали в местной полиции.

ИП Страшен возбудил уголовное дело по факту изнасилования. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.