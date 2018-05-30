Девушка, за которую заступился погибший в драке в ночном клубе, дала первое интервью (ВИДЕО)

Она рассказала, как на самом деле происходили действия в ту роковую ночь, и почему началась драка между молодыми людьми.

Девушка, которая фигурирует в уголовном деле в качестве потерпевшей на условиях анонимности рассказала свою версию случившегося, передаёт jurnal.md. По её словам, в ту ночь она вышла из клуба с тремя приятелями, среди которых был и погибший. В какой-то момент она отошла, и тогда к ней подошли трое молодых людей, среди которых боец К-1 Аурел Игнат. Мужчина предложил ей пойти с ним, на что получил отказ. Обиженный спортсмен моментально отреагировал на это, толкнув молодую девушку на землю, в результате чего она получила перелом. Увидев приближающихся охранников, молодые люди убежали.

Она также рассказала, что спустя какое-то время Аурел Игнат вернулся со своими приятелями, около 15 человек, однако охранники никак не отреагировали на это. Кроме этого, она подтвердила факт, что сотрудники полиции изъяла записи камер видеонаблюдения из трёх мест. По её словам, с той ночи она чувствует себя в опасности.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая в столичном клубе произошла серьёзная драка между двумя мужчинами и двумя бойцами К-1. Конфликт возник из-за девушки, за которую пытались заступиться молодые люди. От полученных в результате драки травм 30-летний мужчина впал в кому, а спустя 5 дней скончался. У него осталась супруга и 7-летний ребёнок. В связи с этим были арестованы двое спортсменов, подозреваемых в совершении преступления. Если суд признает их виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы.