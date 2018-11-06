Девушка попыталась повеситься в СИЗО на собственных колготках

Молодую женщину спасли полицейские после попытки совершить самоубийство с помощью пары колготок. Инцидент произошел вчера вечером, около 20:55, в столичном следственном изоляторе.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 19-летняя девушка попыталась повеситься на импровизированном жгуте из колготок, но её вовремя заметили и остановили сотрудники изолятора, пишет deschide.md.

– Девушка была задержана вчера на 72 часа по подозрению в обороте наркотических веществ. Находясь в изоляторе, она пыталась повеситься на собственных колготках. Задержанной девушке не нужна медицинская помощь, – добавила Стати.

Детали попытки самоубийства, а также обстоятельства дела о торговле наркотическими средствами выясняются правоохранительными органами.