Девушка пьяного автовладельца, сбившего насмерть полицейского, покончила с собой

Вторая за сутки трагедия произошла в селе Кошница Дубоссарского района.

Там с собой покончила 18-летняя девушка. Как сообщил на своей странице в соцсети председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский, она встречалась с 21-летним молодым человеком, который вчера сбил насмерть полицейского в этом же селе. По предварительной информации, она повесилась после того, как произошла авария.

Напомним, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент инцидента.