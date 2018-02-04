836

Девушка пьяного автовладельца, сбившего насмерть полицейского, покончила с собой

Девушка пьяного автовладельца, сбившего насмерть полицейского, покончила с собой

Вторая за сутки трагедия произошла в селе Кошница Дубоссарского района. 

Там с собой покончила 18-летняя девушка. Как сообщил на своей странице в соцсети председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский, она встречалась с 21-летним молодым человеком, который вчера сбил насмерть полицейского в этом же селе. По предварительной информации, она повесилась после того, как произошла авария.

Напомним, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент инцидента.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md