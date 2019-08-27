Девушка оказалась в реанимации: её сбил автомобиль, совершавший обгон перед “зеброй” (ФОТО)

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ДТП произошло сегодня утром в Тирасполе. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение.

Как сообщает mvdpmr.org, 17-летняя жительница Слободзеи переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Грузовой автомобиль ГАЗ остановился, предоставив преимущество в движении пешеходу. В тот момент, когда девушка находилась на зебре, 36-летний водитель Volkswagen принял решение объехать грузовик, чтобы продолжить путь, не убедившись в безопасности совершаемого манёвра. Не отреагировав вовремя, водитель сбил пешехода.

Очевидцы ДТП попытались оказать пострадавшей медицинскую помощь. Она была без сознания, однако пульс прощупывался. Бригада скорой помощи, а также экипажи ГАИ, патрульно-постовой службы и дежурной части прибыли на место аварии в течение нескольких минут. Состояние девушки тяжёлое. Её госпитализировали в реанимационное отделение клинической больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведётся разбирательство. Будет назначен ряд экспертиз, по которым выяснится, с какой скоростью двигался водитель Volkswagen, а также находился ли он в состоянии опьянения.