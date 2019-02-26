Девочки-подростки, решившие спрыгнуть с этажа в Фалештах: причиной могла стать неразделённая любовь

0

Двое несовершеннолетних, которые вчера спрыгнули с 4-го этажа недостроенного здания на окраине Фалешт, могли пойти на это из-за влюблённости в одного парня. По крайней мере, об этом говорят односельчане одной из жертв.

Стало известно, что 16-летняя девушка из Фалешт и 15-летняя из села Чолаку Векь дружили долгое время, хоть и учились в разных учебных заведениях. Односельчане 15-летней пострадавшей утверждают, что девушки могли решиться на такой шаг после того, как влюбились в одного и того же юношу, пишет deschide.md.

По словам примара Чолаку Векь, 15-летняя девушка происходит из хорошей семьи, у которой никогда не было проблем с законом или алкоголем. Мать пострадавшей работает в кондитерской в ​​городе Фалешты, а отец недавно отправился на работу в Германию. В семье есть ещё 4-летний ребёнок.

Девочки были хороши подругами, часто ходили друг к другу в гости. Жительница нашего села находится в больнице Фалешт, а вторая – в больнице в Кишинёве. Слышал, что всё случилось из-за несчастной любви, – уточнил примар.

Известно, что 16-летней пострадавшей в настоящее время делают операцию. Её доставили в столичную больницу в бессознательном состоянии. Она была госпитализирована в отделение реанимации с большим количеством травм, в том числе с переломом позвоночника. Состояние девушки оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Напомним, что две девушки попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как решили сброситься с четвёртого этажа недостроенного здания. Инцидент произошёл вечером 25 февраля в городе Фалешты.