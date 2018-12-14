Девочка-подросток выпила смертельную дозу таблеток из-за ссоры с одноклассниками

Ссора со сверстниками привела 15-летнюю девочку к попытке самоубийства. Возвращаясь домой, восьмиклассница из села Кожушна Страшенского района выпила смертельную дозу таблеток.

Спустя 20-30 минут она почувствовала слабость, головокружение и тошноту, поэтому придя домой, прилегла, пишет unica.md. Вечером, когда родители вернулись с работы, девочку обнаружили с симптомами отравления и вызвали скорую медицинскую помощь.

Специалисты Центра общественного здоровья предупреждают, что конфликты между одноклассниками очень часто становятся причиной необдуманных действий среди молодёжи. В подростковом возрасте молодые люди уязвимы с психоэмоциональной точки зрения, поэтому родителям и учителям следует уделять им больше внимания и следить за переменой их поведения, чтобы поддержать и помочь в преодолении трудностей.