Девочка-подросток из Бендер украла у сторожа школы кошелёк

Девочка-подросток из Бендер украла у сторожа школы кошелёк

С заявлением в милицию обратилась сторож одной из городских школ. Женщина рассказала, что злоумышленник украл принадлежащий ей кошелёк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попала одна из учащихся учебного заведения, ранее совершавшая мелкие хищения. Как выяснилось, чужое имущество она взяла в подсобном помещении, где работники хранят свои личные вещи. Триста рублей 12-летняя школьница потратила на сладости, чипсы и сухарики. Кошелёк с остальным не ценным, по её мнению содержимым, пенсионным удостоверением и банковской картой, спрятала в сливном бачке в школьном туалете, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

С юной нарушительницей закона проведена профилактическая беседа. Девочка будет поставлена на учёт в Инспекцию по делам несовершеннолетних. Родители возместили ущерб потерпевшей.

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