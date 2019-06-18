Девочка из Оргеева скончалась от отравления после того, как поела на поминках у матери

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11-летняя девочка умерла, а её двоюродная сестра была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии после того, как они поели на поминках. Трагедия произошла вчера в селе Телешеу Оргеевского района.

Несовершеннолетняя скончалась, когда находилась в доме у своего брата, два дня назад умерла её мать. В день похорон она была с родственниками на кладбище, где были организованы поминки её матери. После поминок девочка отправилась к своему 31-летнему брату, который проживает в этом же селе, передаёт deschide.md.

– Девочка находилась в доме со своей 8-летней двоюродной сестрой. К вечеру она себя стала плохо чувствовать, у неё появилась тошнота, а позже и судороги. Брат девочки вызвал скорую помощь, однако прибыв на место, врачи не смогли сделать ничего другого, как констатировать смерть, – сообщили представители местной полиции.

В результате предварительных исследований тела погибшей, судмедэксперты пришли к выводу, что девочка отравилась неизвестным веществом. В районную больницу Оргеева была также доставлена и 8-летняя сестра погибшей, у которой были выявлены те же симптомы отравления неизвестным веществом. Пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии. Её состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Напомним, что в субботу, 15 июня, 48 человек были доставлены в больницу после того, как отравились, поев на поминках, организованных в селе Холошица Сорокского района. Еду для стола родственники умершего заказали в одном из заведений Дрокии. После массового отравления сотрудники НАБПП и НАОЗ отобрали и пробы и направили их на экспертизу. Экономический агент, который доставил еду, приостановил свою деятельность на время расследования.