Девять сотрудников НИП попались на взятках: теперь им грозит до 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Девять сотрудников НИП попались на взятках: теперь им грозит до 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией вместе с представителями Антикоррупционной прокуратуры задокументировали незаконные действия девяти патрульных инспекторов. Согласно предварительным данным, подозреваемые вымогательством получали у водителей взятки за то, чтобы не составлять протоколы о нарушениях ПДД.

Как сообщает Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД, незаконные действия сотрудников Национального инспектората патрулирования документировались в течение 6 месяцев. После этого были возбуждены уголовные дела по фактам пассивной коррупции.

На данный момент Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовные дела, возбуждённые в отношении 4 сотрудников НИП. В отношении других подозреваемых ещё ведётся уголовное преследование.

Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере от 1 000 до 3 000 условных единиц с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

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