Девять случаев гриппа зарегистрировали врачи “скорой” за 3 дня

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В период с 31 января по 2 февраля Служба скорой догоспитальной медицинской помощи зарегистрировала девять новых случаев гриппа, четыре из которых – среди детей.

По данным пресс-службы ведомства, возраст пациентов, госпитализированных с гриппом, составляет от 12 до 66 лет. После того, как им была оказана первая медпомощь, они были доставлены в медучреждения, где получат лечение.

Всего в указанный период врачи “скорой” оказали квалифицированную медицинскую помощь 7 780 пациентам. В медучреждения страны были госпитализированы 2 816 человек, из которых 912 – дети.

За 72 часа более 1 400 человек обратилось за медицинской помощью в связи с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них 954 ребёнка.