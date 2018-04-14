Девять рыбаков-браконьеров будут оштрафованы и за нарушение нахождения в пограничной зоне (ФОТО)

Сотрудники пограничной полиции выявили девятерых молдаван, которые не только нарушили правила нахождения в пограничной зоне, но и занялись незаконной ловлей рыбы в период нереста.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего за сутки стражи границы поймали с поличным 9 рыбаков, которые занимались любимым делом в приграничной зоне в период запрета ловли рыбы. Первое из нарушений было зафиксировано ночью на 12 апреля. Так, 30-летний житель села Тудора района Штефан-Водэ был пойман с поличным. Когда рыбак увидел сотрудников пограничной полиции, он выбросил в воду сеть, оставив при этом примерно 3 кг карасей.

Двое других граждан Молдовы поймали с помощью рыболовной сети около 45 кг рыбы. Их задержали вчера утром, 13 апреля, когда те хотели покинуть место рыбалки. Ими оказались жители сёл Паланка и Тудора Штефан-Водского района в возрасте 32 и 46 лет.

Ещё шестеро жителей сёл Манта и Пашканы Кагульского района нарушили правила нахождения в пограничной зоне и незаконно ловили рыбу в озере Манта в период запрета. Во время задержания из воды было вытащено 500 метров рыболовной сети. Подозреваемые отказались сотрудничать с правоохранительными органами.

Все 9 браконьеров будут наказаны и за незаконную ловлю рыбы, и за нарушения нахождения в пограничной зоне.