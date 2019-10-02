Девять пострадавших в ДТП в секторе Буюканы остаются в Больнице скорой помощи

0

Девять человек, пострадавших в аварии в секторе Буюканы, остаются в Больнице скорой помощи. Женщина, которая провела два дня в реанимации, чувствует себя лучше и была переведена в профильное отделение, а женщина-водитель, спровоцировавшая аварию, остается в тяжелом состоянии в реанимации. Соответствующая информация была представлена на брифинге руководством столичного Института скорой медицинской помощи.

По словам заместителя директора Института скорой медицинской помощи Игоря Курова, сегодня была прооперирована еще одна жертва аварии на бедренной кости. Женщина-водитель, вызвавшая аварию, остается подключенной к аппаратам искусственной вентиляции легких, и, скорее всего, ей потребуется хирургическое вмешательство. Состояние остальных пациентов удовлетворительное, они получают лечение в соответствии с протоколами, сказал Куров.

По его словам, после аварии 30 сентября в Больницу скорой помощи было доставлено 25 человек – 15 женщин и 10 мужчин. Самому молодому пациенту – 19 лет, а самому пожилому – 67.

Авария, в результате которой 28 человек получили травмы, а находившийся в машине пассажир погиб, произошла 30 сентября на пересечении бульвара Алба-Юлия с улицей Онисифора Гибу в секторе Буюканы Кишинева. Автомобиль “Porsche Cayenne”, которым управляла 33-летняя женщина, врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар, пишет moldpres.md.