Девять человек отправились на скамью подсудимых за подкуп директора автошколы

Антикоррупционная прокуратура передала в суд 9 дел, касающихся граждан, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния, а конкретно – в подкупе.
Летом 2017 года подсудимые, будучи учениками автошколы в городе Калараш и кандидатами на получение водительских прав, передали ее директору суммы денег от 300 до 700 евро за незаконную помощь в данном процессе.
За содеянное им грозит наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до трех лет.
Прокуроры также изучают действия директора автошколы, на имя которого было возбуждено уголовное дело.
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