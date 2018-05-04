Девять человек отправились на скамью подсудимых за подкуп директора автошколы

Антикоррупционная прокуратура передала в суд 9 дел, касающихся граждан, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния, а конкретно – в подкупе.

Летом 2017 года подсудимые, будучи учениками автошколы в городе Калараш и кандидатами на получение водительских прав, передали ее директору суммы денег от 300 до 700 евро за незаконную помощь в данном процессе.

За содеянное им грозит наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуроры также изучают действия директора автошколы, на имя которого было возбуждено уголовное дело.