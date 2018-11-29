“Девиз парламентского большинства: “После нас хоть потоп”, – Односталко (ВИДЕО)

“Девиз парламентского большинства: “После нас хоть потоп”, – Односталко (ВИДЕО)

Парламентское большинство ставит свои интересы выше интересов народа, поэтому многие инициативы фракции ПСРМ в парламенте так и остались непринятыми. Об этом заявил депутат Партии социалистов Владимир Односталко в рамках брифинга в законодательном органе страны. 

– Им откровенно все равно, что будет после них, после них – хоть потоп, – сказал он.

В данной связи он отметил, что все инициативы социалистов, направленные на защиту материнства и детства, были отклонены. Это же касается проектов, направленных в поддержку молодежи, а также пенсионеров и других категорий населения. Парламентскому большинству не хватает ни желания, ни умения, ни воли для того, чтобы рассмотреть эти инициативы, однако оно не гнушается плагиатом некоторых проектов ПСРМ, отметил Односталко.

– Мы обязательно продолжим работу над всеми документами и инициативами в следующем созыве парламента. Все граждане почувствуют те инструменты, которые мы разработали, и которые действительно нужны каждому человеку – добавил он. 

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