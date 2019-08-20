Детский велосипед и школьный инвентарь стали добычей рецидивиста: полиции удалось задержать вора (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Чеканы задержали 37-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении двух краж. Ранее задержанного судили за аналогичные преступления.

В первом случае 14 апреля мужчина украл детский велосипед с лестничной площадки многоквартирного дома на улице М. Садовяну. Сумма ущерба оценивается потерпевшей стороной в 6 000 леев.

Второй инцидент произошёл 14 августа. В полицию обратилась администрация начальной школы и сообщила, что из подвала школы пропали ценности. Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник проник в помещение, повредив дверной замок, а затем украл школьный инвентарь и средства гигиены. Сумма ущерба оценивается в 8 180 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. В его доме сотрудники полиции обнаружили похищенные вещи, которые должны быть возвращены пострадавшим. Мужчина признал свою вину и сообщил, что украденное намеревался перепродать с целью получения прибыли.

В соответствии с законом, подобное нарушение наказывается штрафом в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемыми общественными работами от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 4 лет.