Детский сад на Ботанике будет отремонтирован благодаря усилиям социалистов (ФОТО)

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Капитальный ремонт в детском саду №99 идёт полным ходом. Вчера, 14 августа, вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский проверил ход выполнения работ.

По словам Юрия Витнянского, в течение недели вокруг учебного заведения будет установлен новый забор, а до 1 сентября будет произведен ремонт системы отопления. На проведение плановых ремонтных работ в детсаду выделено почти 400 тысяч леев.

– В ходе визита было выявлено несколько острых проблем, которые нуждаются в срочном решении. Есть проблемы с крышей. Было принято решение в оперативном порядке провести ремонтные работы кровли в местах, где сильная течь, – написал вице-претор Ботаники на своей странице в соцсети.

Кроме этого, по его словам, была выявлена ещё одна проблема, которая связана со входом в детский сад. Там необходимо провести работы по ремонту дорожки. В связи с этим рабочим были даны указания по устранению данной проблемы.