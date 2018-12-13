Детский сад и школа в Гагаузии получили ценные подарки от Фонда первой леди (ФОТО)

Детский сад и школа в Гагаузии получили ценные подарки от Фонда первой леди (ФОТО)

Председатель ТО ПСРМ в Комрате Александр Суходольский посетил сегодня детский сад села Алексеевка коммуны Светлый. Это один самых маленьких детских садов автономии.

Суходольский вручил саду целый ряд подарков от благотворительного Фонда первой леди “Din suflet”.

Кроме того, вместе с депутатом ПСРМ Эдуардом Смирновым Суходольский посетил и Чок-Майданский лицей имени Федора Яниогло. Они вручили тридцать народных костюмов детскому танцевальному коллективу “Bucaan uşaklarɪ”, также от благотворительного фонда “Din suflet”. Также школе подарили цветной мультифункциональный принтер.

– Наши гагаузские дети прославляют наш край во всех уголках нашей земли, – подчеркнул Суходольский.

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