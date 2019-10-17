Детский фестиваль расширяет географию

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Митя Эффтэрман – о музыкальных конкурсах, поддержке их властями и о талантах

С 25 по 29 сентября в городе Нафплионе – первой столице Греции – с огромным успехом прошёл первый Международный фестиваль детского и юношеского творчества GREECE’s HOPE. В нём приняли участие юные, молодые и даже взрослые таланты из 12 стран, среди которых – Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Молдова, Россия, Украина, Греция и ряд других. Две молдавские исполнительницы завоевали Гран-при фестиваля в номинации Folk.

Организаторами и идейными вдохновителями этого музыкального конкурса выступили президент ассоциации гармоничного развития детей JUNIOR в Молдове Виктория Лукьянова и музыкальный продюсер, DJ-звукорежиссёр, композитор-аранжировщик Митя Эффтэрман, который с радостью откликнулся на приглашение «АиФ в Молдове» поделиться в интервью подробностями проведения столь масштабного конкурса.

Юниоры в музыке

– Митя, фестиваль юных талантов в Греции – это же не первый, организованный вами, музыкальный конкурс? Расскажите, пожалуйста, с чего всё началось?

– Организацией международных фестивалей детского и юношеского творчества мы занимаемся около 10 лет. В Кишинёве на базе столичного лицея имени Николая Милеску-Спэтару действует ассоциация гармоничного развития детей Junior. Там я оборудовал шикарный музыкальный кабинет со всей необходимой техникой, светом, звуком. На его базе учащиеся лицея вне школьной программы получают профессиональные навыки. В Junior стремятся попасть дети со всего города, но нужно быть, как говорится, тонким и звонким, чтобы пройти конкурсный отбор. Принимаются дети в возрасте от 6 лет, которые выпускаются к 18 годам.

– Чему обучают детей в Junior?

– В центре проходит эстрадное обучение детей – с ними работают педагоги по вокалу, хореографии и сценическому мастерству. Каждые два месяца мы выезжаем с ребятами в какую-нибудь страну на фестиваль, где они представляют Молдову. Во многих конкурсах я вхожу в состав жюри от Российской Федерации, куда уехал жить и работать 10 лет назад. Зная потенциал юных исполнителей из Junior, рекомендую, какие коллективы и на какие конкурсы можно возить. Это не дешёвое удовольствие, поэтому один ребёнок не может участвовать во всех конкурсах. Бывает, что участник готовится целый год только к одному конкурсу.

Впервые посол РМ в Греции открыл гала-концерт GREECE’s HOPE, исполнив романс на слова великого классика Михая Эминеску на центральной площади «Синтагма» города Нафплиона!

Удачная ниша

– А в каких странах вы организуете фестивали?

– Помимо того что мы ездим в качестве гостей, мы ещё сами организуем фестивали в Болгарии, Турции и в Греции. Начали с Болгарии, в которой 10 лет подряд проводили фестивали в городах Обзор и Несебр. Так как мы хотим охватить больше стран-участниц, то потихонечку расширяем географию музыкального конкурса. Таким образом мы добрались до Турции, где в июне текущего года провели первый музыкальный конкурс. А с 25 по 29 сентября первый Международный фестиваль детского и юношеского творчества с успехом прошёл и в Греции. Следующей хотим вовлечь в наш фестиваль Италию.

– Власти городов, где проходят фестивали, охотно соглашаются принимать такого уровня конкурсы?

– Мы ведём переговоры на уровне мэрий городов, и нам всегда идут навстречу: бесплатно предоставляют сцену, центральные площади в городах, кое-какое оборудование, которое невозможно перевезти собственными силами. Иначе все поездки были бы нереальными из-за огромных взносов. К слову, мы приезжаем со своей командой, своим оборудованием, наградным фондом. Мы всё необходимое привозим с собой. Едем на автобусе на 90 мест с большим прицепом, но есть вещи, которые просто невозможно с собой возить. А поддержка местных властей позволяет нам финансовые средства, внесённые в виде взносов родителями, направить на оплату проживания, питания и экскурсий для участников.

– Возникают ли какие-то проблемы при организации фестивалей? Считаете ли вы, что ещё над чем-то следует поработать?

– От фестиваля к фестивалю всегда хочется подняться на уровень выше, а не просто удержаться на достигнутом. У меня в планах через несколько лет перейти к проведению телевизионного конкурса, но не в прямом эфире, а в записи. Уже собирается команда режиссёров, операторов. Есть люди, которые понимают, что нужно делать. В этом случае нужны будут средства национального телевидения той страны, где будет проводиться конкурс, потому что перевозить необходимое оборудование через таможни просто нереально.

– Я так понимаю: об организации телевизионных фестивалей в Молдове речь не идёт?

– Нет. Мы проводили раньше в Молдове (в ДК железнодорожников) фестиваль «Сперанца», который собирал порядка одной тысячи участников. В Молдове достаточно большая концентрация различных конкурсов – есть люди, которые их организуют. Мне нравится проводить фестивали на выезде. Мы заняли хорошую нишу, нас поддерживают правительства стран, где проводятся наши музыкальные конкурсы.

Лишь бы не мешали

– Поддерживает ли вас кто-то, спонсируют ли?

– Мы настолько привыкли самостоятельно всё решать, что спокойно обходимся без поддержки. Самое главное, чтобы нам не мешали. Когда не мешают – это тоже большая помощь. Но за содействие всегда благодарны! От имени посла РМ в Греции Анатолия Вангели было направлено официальное письмо руководству аэропорта Афин, чтобы нашему автобусу позволили беспрепятственно встречать прилетающих самолётами участников из Молдовы. Впервые посол РМ в Греции открыл гала-концерт GREECE’s HOPE, исполнив романс на слова великого классика Михая Эминеску. Также хочу отметить, что и посол Молдовы в Литве нам тоже всячески помогал, когда молдавские конкурсанты выступали в этой стране. Не могу не порадоваться тому, что в качестве гостей на организуемые нами фестивали приезжают не представители посольств, а лично молдавские дипломаты – надеюсь, что это благодаря качеству наших мероприятий.

Объединяющая награда

– Какую награду получает ребёнок, выигравший Гран-при фестиваля?

– На сегодняшний день у нас обладателям Гран-при в номинациях вручают большие кубки, дипломы, памятные сувениры фестиваля, бесплатные приглашения для участия в конкурсе на следующий год. Изредка бывает, что вручаем сертификат на некоторую сумму, но на художественный коллектив, а не на сольные выступления – чтобы не было конфликтных ситуаций и обид. Есть и приз в виде студийной записи песни. У нас есть репетиционная и профессиональная звукозаписывающая студии.

– А какие награды с греческого фестиваля привезли юные конкурсанты из Молдовы?

– В каждой возрастной категории у нас есть Гран-при. В этом году две наши участницы в разных возрастных категориях взяли Гран-при в номинации Folk – это Анна Драгу из Гагаузии и Николета Ильин из Кошницы.

Шоу с изюминкой

– Сейчас так много разных фестивалей проводится. А чем отличаются от них организуемые вами?

– 10 лет назад я уехал из Молдовы в Москву. Там познакомился с музыкантами, организаторами, прошёл мастер-классы. В какой-то момент понял: для того чтобы быть востребованным режиссёром, надо осваивать технику диджеинга. Сегодня на наших концертах я встаю за пульт и отрабатываю все мероприятия.

Отличие нашего конкурса от других, наша сильная сторона – это отбивки (отрезок времени между номерами). На других конкурсах обычно между номерами – тишина и объявление ведущим имени следующего участника. А у нас это шоу. После каждого номера идёт отбивка, перенятая из КВН, Комеди клаб, шоу-программ. Это всё сопровождается ярким светом, сменой цветов. Ведущий выходит на сцену под энергичную музыку, он тоже зажигает, готовит зрителей к следующему номеру, подбадривает участника. Постоянно звучит современная музыка. Награждение проходит под современную музыку: клубную, танцевальную – в разных стилях. Где нужно, включаем классику. И всё это воспринимается как шоу-программа. Мы – первые, кто такое практикует.

ДОСЬЕ

Митя Эффтэрман родился 17 августа 1982 года в Одессе. Музыкальный продюсер, DJ-звукорежиссёр, композитор-аранжировщик. Окончил факультет иностранных языков и информационных технологий Славянского университета Республики Молдова. Организатор фестивалей детского и юношеского творчества в Болгарии OBZOR’s HOPE, Турции – TURKISH HOPE и в Греции – GREECE’s HOPE.

Любовь Чегаровская