Детские аккаунты всё чаще встречаются в молдавском пространстве соцсетей: что об этом говорят психологи (ВИДЕО)

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В Молдове все больше родителей создают аккаунты своим детям в социальных сетях. Многие регистрируют своих чад буквально через пару месяцев после их появления на свет. Между тем, психологи говорят, что это нарушение прав ребенка, который в этом возрасте не способен самостоятельно принимать решения.

Теодору Кожухарь всего четыре месяца, а у него уже есть собственный аккаунт. Страницу ему создал отец, передаёт canal3.md.

– Сейчас ко всем страницам в интернете есть постоянный доступ, поэтому любой желающий может посмотреть, как он меняется с каждым днем. Как растет, что нового происходит. Плюс, так легче вспомнить хронологию событий, – сказал житель столицы Думитру Кожухарь.

Есть страничка и у его двухлетней сестры Думитрицы, которая при виде камеры сразу улыбается. Мама детей сначала скептически отнеслась к идее отца о создании отдельных аккаунтов их детям, однако не препятствовала. Она считает, что в соцсетях, как и на улице могут посмотреть и хорошие люди, и плохие. Но они в семье стараются думать, что получают от окружающих только положительную энергию.

– Мы показываем нашу ежедневную жизнь. Специально никуда не ходим. Некоторые моменты даже пропускаем, потому что часто посещаем театр, – добавил житель столицы.

Решил создать отдельный аккаунт сыну и Михай Чебан. Такая идея ему пришла два года назад, когда один режиссер предложил снять Раду в рекламном ролике. Тем временем, психологи уверены, что такие аккаунты лишь вредят детям.

– Ребенок не может самостоятельно принять решение, выбрать что-то. И так к этому и привыкает. Чего мы хотим от детей, которые спустя четыре-пять лет уже пользуются айфонами, планшетами? – сказала психолог Лилиана Кисарь.

Психологи призывают родителей не выставлять фото детей на всеобщее обозрение, поскольку неизвестно, куда затем уйдут эти кадры.