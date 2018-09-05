Детская шалость стала причиной серьезного пожара в гараже в Бендерах (ФОТО)

Детская шалость стала причиной серьезного пожара в гараже в Бендерах (ФОТО)

Сухая трава во дворе многоквартирного дома на улице Пионерской загорелась примерно в 18:00. Распространяясь с огромной скоростью, пламя перекинулось на металлический гараж.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, заметив задымление, жительница соседней многоэтажки вызвала пожарных. Огонь, охвативший площадь около 20 квадратных метров, был потушен сотрудниками СВПЧ-2. Пламенем уничтожены личные вещи, хранившиеся в гараже, частично повреждён автомобиль «Москвич».

По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могла стать детская шалость с огнём. Принадлежность транспортного средства и материальный ущерб, причинённый собственнику, устанавливаются. 

По факту пожара проводится разбирательство.

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