Детская шалость стала причиной серьезного пожара в гараже в Бендерах (ФОТО)

Сухая трава во дворе многоквартирного дома на улице Пионерской загорелась примерно в 18:00. Распространяясь с огромной скоростью, пламя перекинулось на металлический гараж.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, заметив задымление, жительница соседней многоэтажки вызвала пожарных. Огонь, охвативший площадь около 20 квадратных метров, был потушен сотрудниками СВПЧ-2. Пламенем уничтожены личные вещи, хранившиеся в гараже, частично повреждён автомобиль «Москвич».

По предварительной версии специалистов, причиной возгорания могла стать детская шалость с огнём. Принадлежность транспортного средства и материальный ущерб, причинённый собственнику, устанавливаются.

По факту пожара проводится разбирательство.