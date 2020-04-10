Детская шалость со спичками привела к пожару

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Ночью 7 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Колбасна горит дом. С огнём боролись две пожарные бригады.

Как выяснилось, сначала загорелась сухая трава. Два брата 8 и 9 лет играли со спичками около заброшенного строения, где было много сухой поросли. С травы огонь распространился сначала на крышу хозяйственной постройки, затем – на кровлю частного домовладения.

Пожар полностью уничтожил крышу сарая и часть кровли дома, пишет mvdpmr.org. С детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа. Ущерб, причинённый детской шалостью, устанавливается.

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