Детская шалость с огнем привела к пожару в Приднестровье

Времянка, расположенная во дворе частного домовладения на улице Котовского, загорелась около двух часов дня. Заметив дым, один из соседей позвонил по номеру «101».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, полчаса понадобилось сотрудникам СВПЧ-8 для ликвидации воспламенения площадью 9 квадратных метров. В ходе разбирательства было установлено, что возгорание произошло в результате детской шалости с огнём. Гостившие у бабушки внуки остались дома без присмотра взрослых. 8-летний мальчик, старший из ребят, нашёл в строении спички и принялся их зажигать. Затем вернулся в жильё к сестре и брату 6 и 4 лет. В это время от непотушенной спички вспыхнул мусор, находившийся во времянке.

Обстоятельства выясняются.