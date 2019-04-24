Детская шалость привела к возгоранию в многоэтажке

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Детская шалость может стать причиной немалого штрафа, который придётся оплатить родителям 12-летнего подростка. Электрический кабель напряжения загорелся во втором часу дня в многоквартирном доме на улице Бородинской в Рыбнице.

Клубы дыма заметила из окна женщина, проживающая двумя этажами выше. Она незамедлительно позвонила на горячую линию «101». На место прибыли и сотрудники милиции. В течение 10-ти минут пожарные ликвидировали возгорание.

Жильцы на время лишились электричества, поскольку кабель был повреждён. В ходе разбирательства сотрудники милиции установили, что к чрезвычайному происшествию причастен 12-летний рыбничанин. Как выяснилось, возвращаясь домой с прогулки, мальчик нашёл во дворе зажигалку, поджёг бумагу и кинул её в вентиляционную шахту. Защитная решётка отсутствовала. Находящийся там мусор постепенно стал воспламеняться. В дальнейшем загорелся и кабель.

По факту пожара проводится проверка. Устанавливается сумма ущерба.