Детская шалость привела к пожару в Рыбнице (ФОТО)

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Полностью сгорела хозяйственная постройка во дворе частного дома на улице Нагорной в селе Гараба. Соседи помогали тушить полыхающее дощатое строение, в котором хранилась сухая солома. Огонь распространялся так быстро, что казалось, он вот-вот перекинется на дом.

Сотрудники пожарной охраны, прибывшие на место ЧП, за час потушили злополучный сарай. Площадь воспламенения составила 40 кв. м. Домовладение, расположенное поблизости, и имущество в нём удалось сохранить. Пострадавших нет, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось, что к возгоранию привела детская шалость. Братья 8-ми и 6-ти лет, оказавшись без присмотра взрослых, играли со спичками в деревянном сарае. Сотрудники Госпожнадзора провели беседу с детьми и их 40-летней матерью. В дальнейшем контролировать поведение ребят будут и инспекторы по делам несовершеннолетних.