Детская шалость привела к пожару в Парканах (ФОТО)

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На территории заброшенного участка в селе Парканы Слободзейского района загорелась хозяйственная постройка. О пожаре сообщили сельчане.

Когда к месту ЧП прибыли пожарные, пламя успело перекинуться на сарай, расположенный на соседнем участке. На полную ликвидацию понадобилось более четырёх часов, пишет mvdpmr.org.

Общая площадь пожара составила порядка 60 кв. м. Огнём уничтожено два строения: одно, с которого начался пожар, и второе – на участке 60-летней соседки. Пожарным удалось уберечь дом пенсионерки.

По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость. На территории заброшенного дома видели местных подростков.

Обстоятельства инцидента выясняются.