Молдавские детсады смогут принимать детей с двух лет

В дошкольные образовательные учреждения можно будет записывать детей с двух лет. Такие поправки к Кодексу об образовании были подготовлены Министерством образования, культуры и исследований РМ.

Согласно недавно проведённому анализу, за последние 5 лет в дошкольные учебные заведения страны ежегодно записывали более 17 000 детей в возрасте до 3-х лет. При этом, около 20 000 детей этого возраста не смогли попасть в сады. Напомним, что на данный момент возраст приёма ребёнка в детсад составляет три года.

В настоящее время отмечается высокий спрос на услуги раннего образования для детей в возрасте до 3-х лет, главным образом из-за готовности молодых матерей выйти на работу. По данным министерства, около 778 учреждений раннего образования в стране создали или планируют создать ясельные группы для детей этого возраста.

Реализация проекта будет проходить в 2019 году в рамках бюджетного финансирования и охватит примерно 50% детей в возрасте от двух до трёх лет. В перспективе предполагается увеличение финансирования программ раннего обучения для этой возрастной группы, пишет deschide.md.