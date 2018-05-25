Детсады, школы, больницы: в Кишиневе пройдёт четвёртый раунд открытых дебатов по выборам генпримара

Детсады, школы, больницы: в Кишиневе пройдёт четвёртый раунд открытых дебатов по выборам генпримара

Как написал на своей странице в соцсети кандидат ПСРМ Ион Чебан, на мероприятии будет обсуждён целый ряд социальных вопросов.

– Поговорим о детских садах, школах, больницах, медицинских центрах, социальной защите, молодежи, бюджетниках, чиновниках, политике в отношении людей с особыми потребностями и многом другом. Ждем вопросов на эти темы или любые другие, вы можете их задать как здесь (на странице Иона Чебана в соцсети, – прим. ред.), так и напрямую на самом мероприятии, – отметил Чебан.

Публичные дебаты кандидатов в генпримары Кишинева, абсолютно открытые для всех граждан и для любых вопросов, начнутся сегодня в 12.00 у Арки Победы. На них стабильно приходит Ион Чебан и стабильно боится явиться его контркандидат Андрей Нэстасе.

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