Детсад, школа и медпункт должны быть в каждом селе: Социалисты выступили категорически против территориально-административной реформы (ВИДЕО)

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Партия социалистов выступает категорически против намеченной властями страны территориально-административной реформы, так как ликвидация районов и примэрий неизбежно приведет к закрытию детских садов, школ и больниц. Об этом представители ПСРМ заявили в рамках проведенной сегодня пресс-конференции.

В частности, депутат ПСРМ, кандидат Партии социалистов в депутаты по одномандатному округу №24 в Кишиневе Василий Боля отметил, что предлагаемая реформа предполагает закрытие примэрий в тех селах, где живут менее 5000 человек. А это значит, что число примэрий может сократиться в два раза. Гражданам придется преодолевать десятки и даже сотни километров для того, чтобы получить справку, попасть к врачу, отвезти детей в детские сады или школы. Именно поэтому социалисты выступают категорически против этой реформы и намерены противостоять ее реализации.

Председатель Бессарабского района, кандидат ПСРМ по Чимишлийскому одномандатному округу Петр Пушкарь на своем личном примере рассказал, что в возглавляемом им районе за последние годы не была закрыта ни одна школа – даже та, в которой учатся 50 детей. Жителям района удалось отстоять ее, а также роддом и районную больницу. Более того – в каждом учебном заведении был отремонтирован пищевой блок. Власть должна быть рядом с людьми, а не предпринимать действия против них, уверен социалист.

– Этот хаос, этот бардак в нашей стране нужно остановить. И те люди, которые сегодня баллотируются в депутаты, партии, которые были 9 лет у власти, обещают в селах и районах, что они будут рядом с людьми. Кто им мешал эти 9 лет быть рядом с людьми? Никто. Поэтому, дорогие друзья, не верьте никому. Они вас обманут еще раз. Самая главная, самая патриотическая и самая профессиональная команда – это команда Партии социалистов. И она сделает всё возможное, чтобы в каждом селе была школа, садик, медпункт, чтобы наша страна развивалась, – сказал он.

Кандидат Партии социалистов, представитель Совета старейшин Гагаузии Иванна Кексал подчеркнула, что государство не должно экономить на детях, пенсионерах и других категориях населения, а заботиться о каждом гражданине.

– Мы против административной реформы, мы против закрытия школ, садиков, всех учебных заведений. Мы против объединения и закрытия примэрий. Что будет с этим населением? Куда оно будет обращаться? Где общественный транспорт? Это опять новые затраты, – сказала она.

Кексал привела в пример Гагаузию, где под руководством Ирины Влах не закрылось ни одно учебное заведение, ни один медпункт.

– Более того, в Гагаузии за последние 3-4 года активно строятся общественно-социальные здания. У нас строятся новые сады, больницы, дома творчества. Это благодаря тому, что у нас есть поддержка Партии социалистов, Президента РМ. Мы работаем сообща. У нас есть очень хорошие партнеры за рубежом, мы с ними выстраиваем добрые контакты. Давайте заботиться о наших людях, о наших детях. Нельзя допустить административно-территориальной реформы. С приходом к власти Партии социалистов ни одна школа ни в одном селе не закроется. Мы будем отстаивать все наши социальные объекты. Пусть все структуры работают и служат на благо наших жителей, – добавила она.

Председатель Тараклийского района, кандидат в депутаты ПСРМ Кирилл Тарарлы рассказал о ситуации в возглавляемом им районе и от имени его жителей выразил возмущение планами властей страны.

– Я хотел бы увидеть тех инициаторов этой реформы, когда их дети должны вставать в 6 утра и ехать за 20 километров в учебное заведение. Когда дети в садик должны подниматься в 6 утра для того, чтобы попасть в соседнее село. За 3,5 года мы не то что не закрыли ни одно образовательное детское учреждение, мы, наоборот, провели ремонт почти всех детских садов, школ, которые в этом нуждались. Заверяю вас, что если сегодня провести референдум в Тараклийском районе, ни один житель не проголосует за то, чтобы проводились эти необдуманные реформы, потому что мы сегодня остались без специалистов в образовании, вообще катастрофическое положение в здравоохранении, и только потому, что мы подрастающему поколению фактически не уделяем внимания, – подчеркнул Татарлы.

Исполнительный секретарь, кандидат в депутаты ПСРМ Влад Батрынча добавил, что социалистам удалось отстоять школы и больницы в Окницком и Бричанском районах, где также руководят социалисты. Более того, благодаря Партии социалистов была оказана помощь более чем 250 школам страны и 450 детским садам по всей республике.

– И это мы сделали, находясь в оппозиции. Есть и другие, которые притворяются оппозиционерами, но которые были в правительстве, закрывали школы, голосовали за банковскую кражу, ее покрытие из публичных средств. Мы же, находясь в оппозиции, не только критиковали и были политически активными, а делали конкретные вещи. Там, где у власти социалисты, мы сделали все возможное, чтобы тарифы на ЖКХ не повышались. И если сделать небольшой анализ, в районах Тараклия, Окница, Басарабяска, – самые низкие тарифы. Когда есть желание работать, когда есть политическая воля, это возможно. Мы, социалисты, гордимся тем, что мы сделали. И мы единственные, кто пытался сделать это, не используя при этом публичные средства. Те, кто у власти 10 лет, независимо от того, в каких они партиях, должны уйти. Потому что на протяжении 10 лет они издевались над народом РМ, унижали его, и эта скандальная административно-территориальная реформа была проголосована и поддержана и Санду, Филатом, Гимпу, Плахотнюком, всеми, кто сидели в теплых креслах в то время. Ни один из этих политиков не достоин голоса граждан. Эти люди не достойны быть у власти, – подытожил он.