Детям – безопасность, горожанам – свежий воздух: социалисты нашли решения проблем очередного столичного двора (ФОТО)

Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко и мунсоветник от этого формирования Александр Одинцов выехали на место проблемного двора в центре Кишинева, чтобы разобраться в ситуации и разрешить конфликт.

Жалоба поступила от сотрудников детсада №23, расположенного в доме №71 по бульвару Штефана чел Маре, а также от жителей этого дома. Там из-за установки ограничительных столбиков машина Regia Autosalubritate не может разворачиваться и вынуждена делать это во дворе. При этом сам двор разделён на две части: одна относится к жилому дому, вторая является игровой площадкой детсада.

– Для расширения заезда срезали часть ограждения и убрали старые распашные ворота, и жители установили автоматические ворота. Сами ворота и представляют опасность для детей – проход для малышей усложнён, ограждения при открытии ворот сейчас нет. Второй претензия – это вновь установленная платформа для сбора мусора во дворе прямо на площадке группы малышей. Сама “мусорка” долгое время там и находилось, после была убрана во двор, где сейчас офис ДПМ. После перенесли на улицу Армянскую – но стало неудобно и жителям и сотрудникам дет сада, а главное очень не понравилось ДПМ и прокуратуре – мусор через их двор носили. В итоге сбор мусора вернулся на историческое место – к детской площадке. Третья претензия и родителей, и жителей – это несносный запах от вытяжки ресторана “Тбилиси”, который весь идёт во двор. Мы вынуждены были вызвать претора сектора Центр Павла Руссу. В итоге решили пока так: – жители, которые установили автоматические ворота, установят дополнительно специальное ограждение для детей, чтобы при открытии никто не страдал; – у платформы для сбора мусора претура Центра установит ограждение из металлопрофиля и совместно с Regia Autosalubritate попытаются найти новое удобное место для сбора мусора; – претура сделает предписание ресторану увеличить высоту вытяжек и направить их в другую сторону. Мы устно уже сделали предупреждение администрации ресторана; – мы же попытаемся определить бюджетные средства для благоустройства детской площадки. О дополнительных действиях проинформируем, – рассказал Одинцов.