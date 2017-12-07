Дети в дошкольных учреждениях Сорокского района получили подарки из рук президента (ФОТО)

Кроме того, глава государства вручил детским садам мебель, наборы постельного белья, игрушки и многое другое.

Президент Молдовы Игорь Додон посетил сегодня детские сады сел Вэдень и Воловица Сорокского района. В рамках национальной программы по поддержке дошкольных учреждений, запущенной Благотворительным Фондом Первой Леди «Din Suflet», детский сад «Фоишор» из Вэдень получил в подарок матрацы, подушки, одеяла, полотенца, постельное белье, а детский сад «Андриеш» из села Воловица — мебель, посуду, игрушки и стиральную машину.

— В детских садах нас встретили очень радушно, а дети порадовали нас исполнением художественных номеров. В беседах с персоналом дошкольных учреждений выяснилось, что самой большой проблемой являются низкие зарплаты, не обеспечивающие достойный уровень жизни. Отметил, что поддержка педагогов, воспитывающих подрастающее поколение, является одной из моих приоритетных задач. Подчеркнул, что проекты о повышении зарплат уже направлены в парламент на утверждение, — написал Додон на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в течение 3 месяцев с начала проведения Кампании по поддержке дошкольных учреждений страны помощь Фонда «Din Suflet» получили более 200 детских садов страны.

— Из них несколько десятков я посетил лично. В 2018 году Фонд планирует помочь еще почти 500 детсадам, а до конца моего мандата такая помощь должна поступить во все детские сады нашей страны, — заключил глава государства.

Ранее президент Молдовы также посетил дошкольные учреждения в селах Вадул-Рашков и Кипешка.