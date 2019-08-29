Дети, отравившиеся в детсаду в Бачой, до сих пор находятся в больнице: причина интоксикации будет озвучена сегодня

Дети, отравившиеся в детсаду в Бачой, до сих пор находятся в больнице: причина интоксикации будет озвучена сегодня

Тридцать детей и двое сотрудников детского сада в коммуне Бачой, которые получили пищевое отравление на прошлой неделе, до сих пор не были выписаны из больницы. Дошкольное учреждение ещё не возобновило деятельность.

Примар коммуны сообщил, что в учреждении сейчас проводится дезинсекция, а его деятельность будет возобновлена после завершения расследования. По словам примара, сегодня, большинство пациентов будут выписаны, передаёт tv8.md.

Кроме этого, сегодня могут быть готовы результаты анализов пищи, которую подавали малышам 22 августа. Примар коммуны сказал, что ему известна причина отравления, но он отказался предоставить эту информацию, до того, как она будет озвучена уполномоченными органами.

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