Дети, можно без супа! Какие привитые в детстве привычки стоит пересмотреть

С тарелки не обязательно все доедать, завтрак без каши тоже хорош, а наесться без хлеба — легко. Все, что нам рассказывали родители и воспитатели о еде — мифы. Ну, почти все.

С детства мамы и бабушки внушали нам, суп надо есть каждый день, иначе испортишь желудок, а на завтрак обязательно молочную кашу, что без хлеба не наешься. А как думает современная диетология?

Бабушкины советы разбирает старший научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

А можно ли без супа?

Конечно, если мы откажемся от супов, то желудок не заболит, как пугали нас в детстве. Здоровую пищеварительную систему так легко не подорвать отсутствием супов. Другое дело, что при некоторых заболеваниях пищеварительного тракта, требующих щадящего питания, суп будет незаменим. Кроме того, людям, контролирующим массу тела, тем, кто хочет уменьшить калорийность суточного рациона, тоже желательно включать в рацион супы. Это низкокалорийное блюдо и в то же время имеющее достаточно большой объем, который даёт чувство сытости. Доказано, что среди людей, которые не любят и не едят супы, ожирение встречается в 3 раза чаще.

Нужна ли каша на завтрак?

С точки зрения современной диетологии, каша — это гарнир. А значит, не должна быть утром тарелка полна только одной кашей (если нет каких-то противопоказаний). В тарелке с завтраком должен присутствовать ещё и белковый продукт. Это может быть творог, омлет, сырники, творожная запеканка и т.д. А порция каши — поменьше. Но совсем исключать её не стоит. Сложные углеводы нам необходимы как источник энергии на предстоящий день. А дополнительный белок даст чувство сытости и восполнит потребность организма в белке.

Если без хлеба, то не наешься?

Некоторые люди, особенно старшего поколения, все едят с хлебом, даже макароны и пельмени. Сам по себе хлеб не вреден. Он не содержит каких-то опасных для здоровья веществ. Более того, это наш традиционный, исконно русский продукт, который имеет право всегда быть на нашем столе. 100-150 грамм хлеба допускается даже в рамках самых низкокалорийных диет. Конечно, не имеет смысла есть углеводную пищу, например, макароны, вместе с хлебом. В этом случае человек получит избыток углеводов, возможно жиров, и не получит достаточно белка. Если хлеба съедается слишком много, это может привести к появлению лишних килограммов. Не стоит увлекаться белым хлебом. Отрубной и ржаной предпочтительнее. И очень осторожно нужно относиться к тем видам хлеба, которые в последнее время появились в магазинах — хлебу с орехами, семечками, сухофруктами. Калорийность такого хлеба приближается к кондитерским изделиям и выпечке. Это уже больше десерт к чаю, чем хлеб.

А на третье — компот?

В клинике «ФИЦ питания и биотехнологии» в лечебные рационы включены компоты, отвар шиповника, но без сахара. Все напитки домашнего приготовления предпочтительнее покупных сладких и газированных напитков. Хотя витаминов после тепловой обработки почти не остаётся, зато сохраняются некоторые другие полезные вещества, а также присутствует натуральный вкус и хорошие жаждоутоляющие свойства,. Кисель калорийнее прочих домашних напитков, потому что содержит крахмал. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта он рекомендуется, потому что положительно влияет на слизистую оболочку желудка.

Если после приёма пищи желудок уже переполнен, не стоит растягивать его еще больше компотом или чаем. Подождите час-два.

Кстати, можно запивать еду в процессе приёма пищи, и лучше несладким напитком, например, томатным соком. Таким образом разбавляется содержимое желудка, человек насыщается меньшим количеством пищи, и уменьшается калорийность питания. Человек быстрее насытится, что важно, если он контролирует массу тела.

А вот очень холодные напитки, со льдом, сразу после еды не рекомендуются. Это затрудняет пищеварение, пища (особенно жирная и жареная) может дольше задержаться в желудке и 12-перстной кишке, что может спровоцировать чувство тяжести и даже болезненные ощущения. Точно так же, не стоит сразу после еды есть мороженое. Лучше употребить этот десерт через два часа после основного приема пищи.

Стоит ли доедать?

Самое популярное наставление всех мам и бабушек — доедать все на тарелке. И самое вредное, с точки зрения диетологов. Если вы чувствуете сытость, не надо жалеть еду и заставлять себя доедать. Экономия на продуктах может привести к лишним килограммам и даже более серьёзным проблемам со здоровьем, например, сахарному диабету. Если уж никак не можете оставить еду на тарелке и по привычке доедаете до конца, берите порцию меньше. А чтобы не испытывать желания положить в тарелку побольше — от зверского аппетита, следите, чтобы перерывы между приёмами пищи не превышали 4 часа.