Дети из социально уязвимых семей посетили здание Администрации Президента (ФОТО)

0

Сегодня 40 многодетных и социально уязвимых семей из многих районов страны посетили здание Администрации Президента Республики Молдова. Для почти 260 детей и их родителей была проведена экскурсия по президентской библиотеке, залам заседаний и Большому залу, где была подписана Декларация Независимости Молдовы.

По случаю пасхальных праздников каждой семье была подарена корзина для праздничного стола. Кроме того, в честь Международного дня книги, каждой семье был подарен ещё и набор книг.

Президент пожелал пришедшим благословенных праздников, мира и гармонии. Отдельные поздравления получила семья Орловских из Единецкого района, у которых сегодня, 23 апреля, родился девятый ребёнок. По этому случаю семья получила от Благотворительного фонда “Din Suflet” единовременную финансовую помощь.

Буду и далее поддерживать социально уязвимые семьи, а также те, в которых есть только один родитель; многодетные семьи и лиц, нуждающихся в особом уходе, – сообщил глава государства на своей странице в Facebook.