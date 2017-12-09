Дети из различных районов страны посетили личный кабинет президента и резиденцию в Кондрице (ФОТО)

Каждую пятницу декабря глава государства будет проводить День открытых дверей.

Вчера, 8 декабря, около 100 детей из центральных районов страны и из Кишинева посетили Государственную Резиденцию и Резиденцию в Кондрице.

— Детей впечатлили экскурсия по президентуре, посещение личного кабинета президента, а также природа в Кондрице. Они проявили любопытство и сказали, что хотят узнать, как можно больше о деятельности института, который мне выпала честь возглавлять, — написал на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Также учащиеся поблагодарили Благотворительный фонд Первой Леди за теплые вещи и сладости, которые они получили в подарок во время экскурсий.

— Позитивные эмоции детей — главное доказательство того, что это правильная практика. Поэтому, мы будем и дальше проводить дни открытых дверей в резиденциях, а приоритет будет отдан детям, — заключил президент Молдовы.