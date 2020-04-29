Дети из малоимущих семей по всей стране получат бесплатные школьные принадлежности

Дети из малоимущих семей по всей стране получат бесплатные школьные принадлежности

Помощь поступила от международной организации, её распределит по республике Министерство образования, культуры и исследований. Решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства. 

Пожертвование поступило на основании меморандума о партнерстве, заключенного в 2010 году Правительством Республики Молдова и немецкой компанией “PRO HUMANITATE”. Партия стоимостью около 400 тысяч леев включает в себя школьные материалы, тетради, альбомы и блокноты.

Министерство образования, культуры и исследований распределит помощь между 35 районами и муниципиями страны пропорционально числу учащихся и учебных заведений, пишет www.moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md