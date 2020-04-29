Дети из малоимущих семей по всей стране получат бесплатные школьные принадлежности

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Помощь поступила от международной организации, её распределит по республике Министерство образования, культуры и исследований. Решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства.

Пожертвование поступило на основании меморандума о партнерстве, заключенного в 2010 году Правительством Республики Молдова и немецкой компанией “PRO HUMANITATE”. Партия стоимостью около 400 тысяч леев включает в себя школьные материалы, тетради, альбомы и блокноты.

Министерство образования, культуры и исследований распределит помощь между 35 районами и муниципиями страны пропорционально числу учащихся и учебных заведений, пишет www.moldpres.md.

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