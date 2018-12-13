Детей из Молдовы продают на веб-портале за миллионы (ВИДЕО)

Жуткая история взбудоражила на этой неделе блогеров, а затем и журналистов российских СМИ. В Интернете был обнаружен сайт, на котором торговали детьми, среди которых и дети из Молдовы.

Сразу после того как на сайт обратили внимание журналисты, фотографии детей, которых можно было взять в почасовую аренду, со страницы исчезли, а вместо них появились фотографии маньяка Чикатило с надписью «Я их всех съел!», передаёт ntv.ru. Запрос «детская одежда» в поисковой строке привёл журналиста к настоящей сенсации. Он обнаружил на сайте фотографии детей со странными ценами – 50 000 рублей в час. В некоторых случаях на фотографиях изображены дети в трусах и шляпе. Тогда возникает вопрос: «Какую брендовую одежду здесь можно арендовать? Трусы и шляпа – 40 000 рублей?»

Глава движения «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала, что купить ребёнка становится все сложнее, но это только повышает цену. Так, например, ребёнок из Молдовы или Украины стоил 1,5 – 2 млн рублей.