Детали жуткой аварии в столице: пострадали 18 человек, один человек скончался

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В результате страшной аварии, произошедшей сегодня в столичном секторе Буюканы, пострадали 18 человек. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу.

Согласно полученным данным, большинство пострадавших – пассажиры троллейбуса. Один человек скончался, передаёт jurnal.md.

Напомним, кошмарная авария произошла этим днём на перекрестке улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу. Машина врезалась в троллейбус, а тот, в свою очередь, въехал в толпу людей.

«Аргументы и факты в Молдове» продолжают следить за развитием событий.