Детали в деле об убийстве жителя Ниспорен: полиция задержала подозреваемого

Детали в деле об убийстве жителя Ниспорен: полиция задержала подозреваемого

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве жителя села Вулканешты Ниспорнского района. Органы правопорядка принимают меры, чтобы установить местоположение других лиц, которые находились на месте преступления.

Напомним, что убийство произошло 25 мая в селе Вулканешты Ниспоренского района. В результате конфликта был застрелен сельчанин. Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, задержанному было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. По запросу прокуроров он был помещён под стражу на 30-дневный срок.

Органам правопорядка предстоит установить личности находящихся на месте преступления людей и допросить их в соответствии с действующим законодательством.

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