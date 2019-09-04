Детали убийства таксиста: водитель катал подростка по всей Молдове и был убит, когда пришло время рассчитаться

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По запросу прокуроров, подозреваемый в убийстве 16-летний подросток был помещён под предварительный арест. Ему грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, служба такси, в которой работал погибший, уведомила власти только спустя 3 дня после того, как их сотрудник пропал. Стоит отметить, что мужчина исчез 27 августа, а сообщение в полицию от компании-перевозчика было получено лишь 30 августа. В этот день на столичной улице Зимбрулуй был найден автомобиль, в котором находился нож, а также были обнаружены следы крови.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, после чего был идентифицирован и задержан подозреваемый, который оказался несовершеннолетним. Было найдено и тело убитого – подросток спрятал его в лесу Рышканского района, чтобы скрыть следы преступления.

В ходе расследования выяснилось, что подросток убил таксиста, чтобы не платить ему за оказанные услуги, а заодно и обокрасть. Правоохранители установили, что несовершеннолетний ездил на машине-такси марки Dacia по многим населённым пунктам, уверяя водителя, что заплатит ему по прибытии к конечному месту назначения – в город Вадул-луй-Водэ. Однако, как выяснилось позже, денег на такси у юноши не было, поэтому он решил зарезать водителя и заодно наживиться, обчистив его машину.

Подозреваемый был задержан вчера, 3 сентября, после чего его поместили под предварительный арест. Стоит отметить, что он признал свою вину. Ранее подросток нарушал закон и привлекался к ответственности за преступления, совершённые с применением насилия.